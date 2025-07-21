Эксперт рассказал, как будет развиваться конфликт с Азербайджаном

Эксперт РСМД Милан Лазович в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что отношения между Россией и Азербайджаном находятся в состоянии кризиса. По его словам, смягчить напряженность мог бы прямой диалог между лидерами двух стран.
Отношения между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым были конструктивными и доверительными. Именно прямой контакт мог бы способствовать разрядке.
Он также подчеркнул, что на фоне охлаждения связей между Азербайджаном и Россией усилится влияние Турции в регионе. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может попытаться выступить посредником, чтобы заработать дипломатические очки. «С его слов, Азербайджан не стремится к враждебным отношениям с Россией», — добавил эксперт.
При этом эксперт обращает внимание, что позиции России в регионе снижаются, и российской стороне необходимо тщательнее отслеживать происходящее в постсоветском пространстве.
Нужно держать ухо востро. Турция действительно усилилась в регионе и через связи с Азербайджаном строит свое региональное видение.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался по поводу конфликта на Украине. На III Шушинском глобальном медиафоруме он заявил, что Украина не должна «соглашаться на оккупацию» потерянных территорий. В своей речи он также напомнил о крушении самолета AZAL. Во время форума Алиев принял в подарок от журналистки шевроны боевых подразделений ВСУ, призвав ее «продолжать так же».