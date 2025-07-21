Эксперт рассказал, как будет развиваться конфликт с Азербайджаном

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался по поводу конфликта на Украине. На III Шушинском глобальном медиафоруме он заявил, что Украина не должна «соглашаться на оккупацию» потерянных территорий. В своей речи он также напомнил о крушении самолета AZAL. Во время форума Алиев принял в подарок от журналистки шевроны боевых подразделений ВСУ, призвав ее «продолжать так же».