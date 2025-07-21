Названа причина крушения самолета ВВС Бангладеш в Дакке

Самолет F-7 BGI разбился у входа в двухэтажное здание колледжа спустя несколько минут после взлета. Учебный день к тому времени закончился, некоторые студенты уже ушли, но многие все еще находились внутри помещения. Сразу после крушения самолет загорелся. Пожар распространился на здание учебного заведения.