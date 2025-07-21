«Такая игра сводится к тому, чтобы по аналогии с минскими соглашениями провести переговоры, а на самом деле максимально подготовиться к обострению обстановки. Причем готовиться будут именно европейцы, американцы ушли от политических и военных рисков. Немцы и французы сами потом признавали, что они затягивали минские переговоры для перевооружения украинской армии», — заявил Подберезкин.