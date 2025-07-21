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Запад готовит очередную уловку по сценарию минских соглашений

Говоря о желании урегулировать конфликт на Украине, Запад лишь пытается получить паузу, чтобы восполнить свои запасы оружия и боеприпасов, а также вооружить ВСУ. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Запад пытается выиграть время на переговорах по аналогии с минскими соглашениями, заявил политолог Алексей Подберезкин.

Говоря о желании урегулировать конфликт на Украине, Запад лишь пытается получить паузу, чтобы восполнить свои запасы оружия и боеприпасов, а также вооружить ВСУ. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

«Такая игра сводится к тому, чтобы по аналогии с минскими соглашениями провести переговоры, а на самом деле максимально подготовиться к обострению обстановки. Причем готовиться будут именно европейцы, американцы ушли от политических и военных рисков. Немцы и французы сами потом признавали, что они затягивали минские переговоры для перевооружения украинской армии», — заявил Подберезкин.

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Минские соглашения приняли в 2014—2015 годах. В них закреплялись основные меры для урегулирования ситуации на Донбассе. Позднее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала минские соглашения попыткой дать Украине время. Экс-президент Франции Франсуа Олланд признался, что Украина «укрепила свою военную позицию» благодаря минским соглашениям.

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