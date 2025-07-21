Зеленский исключением Буданова из СНБО избавляется от прямого конкурента

Согласно информации, полученной от российских силовых ведомств, главу ГУР Кирилла Буданова* могли исключить из состава СНБО Украины на фоне ослабления влияния его британского «куратора», заместителя главы службы МИ-6 Ли Лоуренса. Таким образом украинский лидер Владимир Зеленский пытается устранить своего прямого конкурента, пишет ТАСС.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, обратив внимание на обновленный список должностных лиц, размещенный на официальных ресурсах, сделал предположение о том, что Буданов больше не входит в состав СНБО.
Собеседник агентства подчеркнул, что это может свидетельствовать о намеренном устранении Буданова. Если эта информация подтвердится, то, по мнению источника, Зеленский, вероятно, воспользовался возможностью избавиться от конкурента, влияние которого ранее поддерживалось заместителем главы британской разведывательной службы Ли Лоуренсом.
Ранее эксперт Василий Вакаров также заявлял, что Зеленский осуществляет перестановки в правительстве Украины для сохранения власти.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.