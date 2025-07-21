Зеленский исключением Буданова из СНБО избавляется от прямого конкурента

Собеседник агентства подчеркнул, что это может свидетельствовать о намеренном устранении Буданова. Если эта информация подтвердится, то, по мнению источника, Зеленский, вероятно, воспользовался возможностью избавиться от конкурента, влияние которого ранее поддерживалось заместителем главы британской разведывательной службы Ли Лоуренсом.