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В Госдуме призвали запретить закупать военную форму за рубежом

Ввести запрет на покупку военной формы, а также тканей для армейской одежды, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ввести запрет на покупку военной формы, а также тканей для армейской одежды, призвал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер нижней палаты парламента призвал разработать соответствующие поправки, сообщили в пресс-службе.

Парламентарий указал не необходимость отказа от использования импортных тканей при пошиве формы для военнослужащих. По словам Володина, необходимо развивать легкую промышленность.

«Это и компетенции, и рабочие места, и технологии. На это есть запрос и есть производственные мощности», — подчеркнул спикер Госдумы.

Володин отметил, что реализация этих решений является «вопросом обеспечения безопасности страны».

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