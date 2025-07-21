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Один за всех: В Челябинской области найден самый «амбициозный» кандидат в депутаты

20-летний житель Копейска баллотируется одновременно в 23 муниципальных собрания Челябинской области. Об этом сообщают региональные СМИ.

Источник: Life.ru

20-летний Роман Имсоква от партии «Новые люди» зарегистрирован кандидатом в Агаповском, Аргаяшском, Брединском и других округах региона. Молодой человек живёт в Копейске, оформлен как самозанятый, уточняет URA.ru.

Аналогичная ситуация с кандидатом Степаном Елсуковым из Трёхгорного, также выдвинутым в нескольких округах. Муниципальные выборы в регионе пройдут с 12 по 14 сентября одновременно с выборами в Заксобрание области.

Ранее Life.ru рассказывал о развитии ситуации расследованием так называемого «российского вмешательства» в президентские выборы в США в 2016 году. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил бывшего главу Штатов Барака Обаму в проведении кампании по намеренной дискредитации нынешнего лидера Дональда Трампа в начале его первого президентского срока. После этого и сам хозяин Белого дома обвинил предшественника в политическом мошенничестве.

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