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Польшу обвинили в защите подозреваемого в диверсии на «Северных потоках»

Летом прошлого года украинский дайвер смог выехать из Польши на родину.

Источник: Аргументы и факты

Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё не завершилось, однако уже выявлено множество интересных обстоятельств. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным издания, следователи в Германии обвиняют Польшу в том, что она фактически обеспечила укрытие главного подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу, который, согласно предварительным данным, входил в экипаж судна Andromeda и проживал неподалёку от Варшавы.

«Летом 2024 года он смог бежать в свою страну. Поскольку Киев не выдаёт своих граждан, ему пока не пришлось предстать перед судом», — пишет Die Welt.

Ранее издание The Times писало, что застреленный в Киеве полковник СБУ Иван Воронич мог быть одним из координаторов диверсий на «Северных потоках».

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