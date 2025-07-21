Расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» ещё не завершилось, однако уже выявлено множество интересных обстоятельств. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.
По данным издания, следователи в Германии обвиняют Польшу в том, что она фактически обеспечила укрытие главного подозреваемого — украинского инструктора по дайвингу, который, согласно предварительным данным, входил в экипаж судна Andromeda и проживал неподалёку от Варшавы.
«Летом 2024 года он смог бежать в свою страну. Поскольку Киев не выдаёт своих граждан, ему пока не пришлось предстать перед судом», — пишет Die Welt.
Ранее издание The Times писало, что застреленный в Киеве полковник СБУ Иван Воронич мог быть одним из координаторов диверсий на «Северных потоках».