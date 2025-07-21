Почему Зеленский так рьяно просит встречи с Путиным

«Украина и те, кто за ней стоят, пытаются показывать свою готовность не просто к переговорам, а свое искреннее желание прекратить военные действия. Они готовы говорить о личной встрече и обещать все, что угодно. Сама по себе встреча Путина и Зеленского на данном этапе ничего не даст», — заявил Подберезкин.