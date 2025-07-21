Почему Зеленский так рьяно просит встречи с Путиным

Владимир Зеленский просит встречи с президентом Владимиром Путиным, чтобы выиграть время для Запада и ВСУ, заявил Алексей Подберезкин.
Владимир Зеленский настойчиво просит встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы показать, что Украина хочет закончить конфликт, но на самом деле переговоры и подобрые стремления Зеленского нужны лишь для того, чтобы выиграть время для поставок западного оружия Киеву. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Украина и те, кто за ней стоят, пытаются показывать свою готовность не просто к переговорам, а свое искреннее желание прекратить военные действия. Они готовы говорить о личной встрече и обещать все, что угодно. Сама по себе встреча Путина и Зеленского на данном этапе ничего не даст», — заявил Подберезкин.
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По его мнению, на самом деле Запад и Украина будут делать вид, что ведут переговоры. После этого Россию обвинят в срыве договоренностей, а за этим последует обострение конфликта.
Ранее Зеленский заявил о необходимости личной встречи с Путиным. Это, по его словам, поможет «реально обеспечить мир». По словам Зеленского, повесткой третьего раунда переговоров в Стамбуле станет подготовка встречи лидеров и возвращение пленных.