Путин посмертно наградил сторожа краеведческого музея в Судже

Медалью «За храбрость» II степени наградил президент России Владимир путин сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликования правовых актов.
В документе отмечается, что награда присвоена «за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Напомним, в марте текущего года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что разрушенный в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) музей в Судже будет восстановлен.
Тогда заявлялось, что погибла смотрительница и два сотрудника получили ранения.
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