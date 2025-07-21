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Путин посмертно наградил сторожа краеведческого музея в Судже

Медалью «За храбрость» II степени наградил президент России Владимир путин сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву.

Медалью «За храбрость» II степени наградил президент России Владимир путин сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву. Соответствующий указ размещен на сайте официально опубликования правовых актов.

В документе отмечается, что награда присвоена «за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Напомним, в марте текущего года врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что разрушенный в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) музей в Судже будет восстановлен.

Тогда заявлялось, что погибла смотрительница и два сотрудника получили ранения.

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