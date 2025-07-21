В России назвали главное последствие эскалации конфликта с Азербайджаном

В Госдуме заявили, что последствия эскалации конфликта России и Азербайджана могут быть разные, но главное последствие, которое должно было наступить давно, — это осознание того факта, что Азербайджан не тот, за кого себя выдает в отношениях с РФ. Об этом пишет «Лента.ру».