Что Путин и Трамп смогут обсудить на первой встрече в сентябре

«Если Путин и Трамп встретятся в Пекине, то тема Украины будет занимать примерно пятое место по важности. Российско-американские отношения тоже не станут главным вопросом дискуссии. На первом месте будет взаимодействие в рамках треугольника Россия — США — Китай. Трамп либо прямо будет убеждать, что американцы главные, а остальные должны подчиниться, либо предложит какой-то компромиссный вариант», — заявил Подберезкин.