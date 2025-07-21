Что Путин и Трамп смогут обсудить на первой встрече в сентябре

Дональд Трамп и Владимир Путин смогут обсудить в Пекине взаимодействие России, США и Китая, считает Алексей Подберезкин.
Президент Владимир Путин сможет обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом в Пекине в сентябре отношения между Россией, США и Китаем. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
«Если Путин и Трамп встретятся в Пекине, то тема Украины будет занимать примерно пятое место по важности. Российско-американские отношения тоже не станут главным вопросом дискуссии. На первом месте будет взаимодействие в рамках треугольника Россия — США — Китай. Трамп либо прямо будет убеждать, что американцы главные, а остальные должны подчиниться, либо предложит какой-то компромиссный вариант», — заявил Подберезкин.
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Политолог добавил, что Трамп исходит из позиции «Америка прежде всего», поэтому в отношении Штатов не стоит питать иллюзий. Американцы, по словам Подберезкина, хотят строить свой мир и управлять глобальными процессами. «Китайцы этого не хотят, мы тоже», — отметил собеседник URA.RU.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Пекине в начале сентября. Визит лидеров в Китае должен быть приурочен к 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией.