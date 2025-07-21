Зеленский заявил о намерении скоро встретиться с российской стороной на мирных переговорах

Зеленский назвал дату новой встречи с Россией.
Встреча с российской стороной должна состояться в среду, 23 июля в Турции. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, якобы Рустем Умеров, который после перестановок в украинском правительстве занял должность секретаря СНБО, доложил о готовности провести диалог.
«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции с российской стороной. Умеров доложил, что встреча планируется на среду», — сообщил Зеленский в своем вечернем обращении.
По данным Independent Turkce со ссылкой на дипломатические источники, предварительно, очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины может состояться в Стамбуле в среду или четверг. Ранее стороны уже провели два раунда прямых переговоров, которые также прошли в Стамбуле. В результате этих встреч был осуществлен обмен пленными, а российская сторона передала украинской тела погибших военнослужащих. Помимо этого, обе делегации обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта. Вместе с тем, несмотря на неоднократные заявления о готовности к новым переговорам со стороны Турции и России, точная дата третьего раунда пока не назначена.