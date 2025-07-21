Зеленский заявил о намерении скоро встретиться с российской стороной на мирных переговорах

По данным Independent Turkce со ссылкой на дипломатические источники, предварительно, очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины может состояться в Стамбуле в среду или четверг. Ранее стороны уже провели два раунда прямых переговоров, которые также прошли в Стамбуле. В результате этих встреч был осуществлен обмен пленными, а российская сторона передала украинской тела погибших военнослужащих. Помимо этого, обе делегации обменялись проектами меморандумов, направленных на урегулирование конфликта. Вместе с тем, несмотря на неоднократные заявления о готовности к новым переговорам со стороны Турции и России, точная дата третьего раунда пока не назначена.