Зеленский раскрыл планы на третий раунд переговоров в Стамбуле

Напомним, ранее была информация, что новый этап переговоров между Россией и Украиной хотят провести на этой неделе. Местом проведения переговоров по-прежнему рассматривается Стамбул. При этом Зеленский выразил желание встретиться с Владимиром Путиным лично. В Германии предполагают, что такая позиция может быть связана с некими договорённостями, достигнутыми экс-комиком с Соединёнными Штатами.