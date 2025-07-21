Зеленский раскрыл планы на третий раунд переговоров в Стамбуле

«Ведь встречи для нас понятны — возвращение пленных, возвращение детей, и подготовка встречи лидеров», — заявил Зеленский. По его словам, уже ведётся подготовка как минимум к одному обмену военнопленными.
Напомним, ранее была информация, что новый этап переговоров между Россией и Украиной хотят провести на этой неделе. Местом проведения переговоров по-прежнему рассматривается Стамбул. При этом Зеленский выразил желание встретиться с Владимиром Путиным лично. В Германии предполагают, что такая позиция может быть связана с некими договорённостями, достигнутыми экс-комиком с Соединёнными Штатами.