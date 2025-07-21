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В США пригрозили обсудить с Китаем закупки нефти у России

Министр финансов США Скотт Бессент не исключил, что Вашингтон будет следовать тарифной стратегии, которая предполагает введение огромных пошлин в отношении любой страны, покупающей попадающие под санкции российские энергоносители. Об этом он заявил в эфире CNBC, его слова приводит Bloomberg.

Источник: РБК

«Любая страна, покупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%», — сказал Бессент. «Президент Трамп направил разговор в другое русло, и я бы настоятельно призвал наших европейских союзников, которые много рассуждали, последовать нашему примеру, если мы введем эти вторичные пошлины», — добавил он.

Глава Минфина также сообщил, что следующий раунд переговоров между США и Китаем может включать обсуждение закупок Пекином российской и иранской нефти. «Торговля в хорошем положении», — сказал министр, имея в виду продолжающиеся переговоры с КНР. «И я думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями находящейся под санкциями иранской и российской нефти, поэтому мы могли бы начать обсуждать это», — предложил он.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил «очень жесткими пошлинами», если не удастся достичь соглашения о прекращении огня на Украине в течение 50 дней, тарифы составят «около 100%».

По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, автора законопроекта о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и др., предложенные Трампом тарифы коснутся покупателей российской нефти, в том числе Китая, Индии и Бразилии.

Кремль в ответ на ультиматум главы Белого дома заявил, что проанализирует «весьма серьезные» заявления Трампа, но отметил, что пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны». Несмотря на смену риторики в отношении России, американский лидер по-прежнему готов способствовать мирному урегулированию на Украине, уверены также там.

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