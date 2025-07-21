В США пригрозили обсудить с Китаем закупки нефти у России

Глава Минфина также сообщил, что следующий раунд переговоров между США и Китаем может включать обсуждение закупок Пекином российской и иранской нефти. «Торговля в хорошем положении», — сказал министр, имея в виду продолжающиеся переговоры с КНР. «И я думаю, теперь мы можем начать говорить о других вещах. К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями находящейся под санкциями иранской и российской нефти, поэтому мы могли бы начать обсуждать это», — предложил он.