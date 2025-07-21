Беларусь и Турция усовершенствовали взаимный безвизовый режим

После завершения процедур ратификации и вступления в силу протокол позволит водителям и членам экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, воздушных судов гражданской авиации и морских судов, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров, пребывать без виз в Беларуси и Турции в течение периода, не превышающего 90 дней в любом из периодов в 180 дней.