Беларусь и Турция усовершенствовали взаимный безвизовый режим

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Турецкой Республики о взаимной отмене виз от 29 марта 2013 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
После завершения процедур ратификации и вступления в силу протокол позволит водителям и членам экипажей грузовых автотранспортных средств, автобусов, воздушных судов гражданской авиации и морских судов, выполняющих международные перевозки грузов и пассажиров, пребывать без виз в Беларуси и Турции в течение периода, не превышающего 90 дней в любом из периодов в 180 дней.
От белорусской стороны протокол подписал заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков, от турецкой — Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ышик. -0-