Итальянская оппозиция осудила отмену концерта Гергиева

«Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, — это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии», — заявили депутаты из Д5З, члены комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента.
Оппозиционеры подчеркнули, что такая же логика должна применяться и к официальным лицам или мероприятиям с участием представителей Израиля.
Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несет ответственность за геноцид в Газе.
Ранее администрация Королевского дворца в Казерте объявила об отмене концерта с участием Гергиева. Концерт с участием филармонического оркестра Салерно и солистов Мариинского театра под руководством Гергиева был запланирован на 27 июля. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену после политической полемики.