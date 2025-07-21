Итальянская оппозиция осудила отмену концерта Гергиева

Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несет ответственность за геноцид в Газе.