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Итальянская оппозиция осудила отмену концерта Гергиева

Парламентарии из оппозиционного «Движения 5 звезд» назвали отмену концерта российского дирижера Валерия Гергиева в Италии, по решению концертной площадки, противоположностью демократии.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

«Видеть, как министр Джули и различные политические деятели ликуют по поводу отмены концерта Валерия Гергиева, не просто грустно, а удручающе. Радоваться тому, что артист больше не может выступать из-за своих идей или личных дружеских связей, — это полная противоположность тому, что должно происходить при демократии», — заявили депутаты из Д5З, члены комиссий по культуре в обеих палатах итальянского парламента.

Оппозиционеры подчеркнули, что такая же логика должна применяться и к официальным лицам или мероприятиям с участием представителей Израиля.

Искусство можно оспаривать, обсуждать и критиковать. Возникает вопрос: сделают ли все те, кто сегодня возмущён Гергиевым, то же самое, с тем же голосом и силой, если завтра на сцену выйдет друг военного преступника (премьера Израиля Биньямина — ред.) Нетаньяху? Стоит ли нам, следуя их логике, бойкотировать матч сборной по футболу против Израиля 8 сентября, учитывая, что именно израильское правительство несет ответственность за геноцид в Газе.

Заявление Д5З (цитата по «РИА Новости»)

Ранее администрация Королевского дворца в Казерте объявила об отмене концерта с участием Гергиева. Концерт с участием филармонического оркестра Салерно и солистов Мариинского театра под руководством Гергиева был запланирован на 27 июля. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену после политической полемики.