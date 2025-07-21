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Зеленский озвучил дату новой встречи с Россией

Новая встреча с российской стороной пройдет в среду, 23 июля в Турции.

Новая встреча с российской стороной пройдет в среду, 23 июля в Турции. Об этом заявил Владимир Зеленский в понедельник, сообщает «Интерфакс-Украина» в своем Telegram-канале.

Украинский лидер заявил, что обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку обмена и еще одной встречи в Турции. По словам Зеленского, встреча планируется на среду.

Ранее Зеленский высказался о планах Украины на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле. Он заявил, что в переговорах об окончании конфликта «нужно больше динамики», добавив, что это «сложное направление».

Также ранее источник ТАСС сообщил, что третий раунд прямых переговоров между РФ и Украиной может пройти в Стамбуле 24−25 июля.