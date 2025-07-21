Назван способ наладить отношения между Россией и Азербайджаном

Сгладить кризис между Россией и Азербайджаном мог бы прямой диалог на уровне глав государств. Такое мнение высказал эксперт Российского совета по международным делам Милан Лазович, пишет «Лента.ру».
Аналитик отметил, что на протяжении долгого времени отношения Владимира Путина и Ильхама Алиева были конструктивными и доверительными.
Рязрядке мог бы способствовать, по словам Лазовича, именно прямой контакт.
Ранее в Госдуме заявили, что главное последствие эскалации конфликта РФ и Азербайджана, — это осознание того факта, что Баку не тот, за кого себя выдает.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, как написали СМИ, впервые открыто встал на сторону Украины, призвав Киев «не соглашаться на оккупацию».