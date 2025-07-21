Зеленский озвучил дату и место третьих переговоров России и Украины: подробности

Как известно, разговоры о проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом продолжаются уже несколько дней. Однако какие-либо конкретные детали остаются неизвестными. В частности, официально не называются ни дата, ни место. Информация есть только от источников изданий. Например, ТАСС уверяет, что стороны встретятся в Стамбуле. Причем уже 24−25 июля.