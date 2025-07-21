Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной пройдет в среду, 23 июля в Турции. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как известно, разговоры о проведении третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом продолжаются уже несколько дней. Однако какие-либо конкретные детали остаются неизвестными. В частности, официально не называются ни дата, ни место. Информация есть только от источников изданий. Например, ТАСС уверяет, что стороны встретятся в Стамбуле. Причем уже 24−25 июля.
Однако теперь Зеленский частично опроверг такие данные. Он заявил, что диалог действительно состоится в Турции, но 23 июля. То есть, в среду. Насколько правдива информация от главы киевского режима — пока неизвестно. Российская сторона данные пока не подтверждала.
Тем временем страна, принимающая переговоры, пока также остается не до конца осведомленной. Как отмечает РИА Новости, Турция пока не получила конкретных сигналов по дате диалога России и Украины. С соответствующим заявлением выступил неназванный источник издания в дипломатических турецких кругах.