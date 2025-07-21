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ЕС готов пойти на уступки США, чтобы предотвратить увеличение таможенных сборов

Чтобы предотвратить увеличение таможенных сборов, Евросоюз готов пойти на экономически невыгодное торговое соглашение с Соединенными Штатами, сообщает Bloomberg.

Чтобы предотвратить увеличение таможенных сборов, Евросоюз готов пойти на экономически невыгодное торговое соглашение с Соединенными Штатами, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, США требуют установить пошлины, превышающие 10%, почти на все товары, экспортируемые из стран ЕС, и при этом значительно уменьшить перечень продукции, на которую не будут распространяться эти ограничения.

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