ТАСС: новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в предстоящий четверг, 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Ранее агентство также сообщало, что площадкой для нового, уже третьего раунда переговоров Москвы и Киева вновь станет Стамбул.