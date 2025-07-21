ТАСС: новый раунд переговоров России и Украины состоится 24 июля

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится в предстоящий четверг, 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники. Ранее агентство также сообщало, что площадкой для нового, уже третьего раунда переговоров Москвы и Киева вновь станет Стамбул.
При этом глава киевского режима Владимир Зеленский ранее выступал с заявлением, что третий раунд переговоров между сторонами якобы запланирован на 23 июля.
Официальное предложение о его проведении было направлено Украиной России 19 июля. При этом обсуждение третьего раунда переговоров, включая точную дату встречи делегаций, идет уже на протяжении нескольких дней.
Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готова к новым переговорным процессам с Украиной. При этом состав делегации Москвы, по словам политика, останется прежним.