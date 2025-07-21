В США хотят призвать Европу ввести пошлины против российской нефти

«Любая страна, покупающая российскую нефть, находящуюся под санкциями, будет облагаться вторичными пошлинами до 100%». Президент Трамп направил разговор в другое русло, и я бы настоятельно призвал наших европейских союзников, которые много рассуждали, последовать нашему примеру, если мы введём эти вторичные пошлины", — сказал Бессент.