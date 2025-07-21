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Спецпредставитель США по Сирии раскритиковал удары Израиля по Сирии

Американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак раскритиковал недавнюю агрессию Израиля против Сирии, подтвердив поддержку Вашингтоном нового правительства в Дамаске. По его словам, у штатов нет «плана Б» — альтернативы взаимодействию с действующими сирийскими властями для восстановления единства страны.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заявление прозвучало на фоне столкновений между друзскими формированиями и бедуинскими племенами в провинции Эс-Сувейда, в результате которых погибли сотни человек. Сирийские правительственные силы вмешались для стабилизации ситуации.

«Убийства, месть, резня с обеих сторон недопустимы», — отметил Баррак.

В эксклюзивном интервью Associated Press в Бейруте, он отметил, что «сирийское руководство показывает себя настолько хорошо, насколько может новое правительство с очень ограниченными ресурсами».

16 июля Израиль, сославшись на защиту друзов, нанес удары по конвоям правительственных сил в Эс-Сувейде, а также по зданию Генштаба и Минобороны в Дамаске. Баррак подчеркнул, что США не были вовлечены в эти действия.

«США не уведомляли и не привлекали к этому решению», — подчеркнул американский посол в Турции.

Дипломат отметил, что израильское вмешательство лишь осложнило ситуацию и произошло в крайне неудачный момент. До начала конфликта, отметил он, между Израилем и Сирией велись консультации по вопросам безопасности, а администрация Трампа содействовала процессу нормализации двусторонних отношений.

Израиль считал, что район к югу от Дамаска — спорная территория, и все военные операции там должны согласовываться с ним. Новое сирийское правительство придерживается иного мнения.

Том Баррак
Посол США в Турции и спецпредставитель по Сирии (цитата по «TRT Global»)

Баррак уточнил, что перемирие, заключенное на выходных между Сирией и Израилем, ограничивается только ситуацией в Эс-Сувейде. По его словам, стороны приложили максимум усилий для достижения договоренности.

По мнению посла Израиль не заинтересован в единой Сирии. «Израиль рассматривает сильные национальные государства как угрозу — в особенности арабские», — заявил посол.