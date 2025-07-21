Зеленский сделал угрожающее заявление о дальнобойных ударах по России

Владимир Зеленский заявил, что нужно наносить больше дальнобойных ударов по территории России. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.
Украинский лидер также заявил, что Киеву на фоне российских ударов по Украине нужно больше систем ПВО.
При этом политик добавил, что Россия «должна остаться без логистики». Глава киевского режима поблагодарил партнеров за продвижение санкций против РФ.
Напомним, ранее Зеленский анонсировал новую встречу с российской стороной 23 июля в Турции. Он заявил, что в переговорах об окончании конфликта «нужно больше динамики», добавив, что это «сложное направление».
Добиться настоящего результата в контексте завершения конфликта, по мнению Зеленского, можно только на встрече на уровне лидеров.