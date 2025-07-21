ТАСС: переговоры России и Украины состоятся 24 июля

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоится 24 июля, сообщил источник ТАСС.
Прилет делегаций в Стамбул, по словам собеседника агентства, возможен 23-го.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции. Предложение российской стороне провести новый раунд переговоров на текущей неделе огласил глава делегации Киева на переговорах в Стамбуле, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. -0-