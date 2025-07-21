Hill: Россия придерживается своих целей в СВО, несмотря на угрозы Трампа

«Кремль продолжает настаивать на своих требованиях, даже несмотря на то, что президент Трамп высказывает новые угрозы санкций. Они вступят в силу, если президент Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — сообщает издание.