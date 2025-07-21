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Представители стран «Большой семерки» озаботились «разгромом» антикоррупционного бюро Украины

Представители стран «Большой семерки» в Украине выразили свою «озабоченность» в связи с проведением обысков и задержаниями сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Представители стран «Большой семерки» в Украине выразили свою «озабоченность» в связи с проведением обысков и задержаниями сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, послы G7 отметили, что внимательно следят за развитием событий вокруг НАБУ, включая расследование возможных правонарушений со стороны ряда сотрудников. После встречи с представителями НАБУ, у них возникла серьезная обеспокоенность, и они планируют обсудить сложившуюся ситуацию с представителями украинского правительства.

На данный момент это единственная публичная реакция западных партнеров на события, происходящие в НАБУ.

Ранее на сайте «Страна» был опубликован анализ, посвященный значению проводимых обысков в НАБУ.

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