Представители стран «Большой семерки» озаботились «разгромом» антикоррупционного бюро Украины

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, послы G7 отметили, что внимательно следят за развитием событий вокруг НАБУ, включая расследование возможных правонарушений со стороны ряда сотрудников. После встречи с представителями НАБУ, у них возникла серьезная обеспокоенность, и они планируют обсудить сложившуюся ситуацию с представителями украинского правительства.