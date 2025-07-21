За 1,5 года из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин старше 25 лет

«Последние три года доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения в возрасте старше 25 лет составляет более 20% от общего количества соискателей образования. В 2021/2022 учебном году эта доля составляла всего 4%», — заявил председатель службы Руслан Гурак.
Он подчеркнул, что вузы, принимающие уклонистов за взятки, должны лишаться лицензий. По данным ведомства, массовые проверки 2024−2025 годов подтвердили факты незаконного зачисления мужчин призывного возраста.
На днях стало известно о скандальной ситуации с украинским киберспортсменом Данилой Zeus Тесленко. Молодой китайской студентке грозит отчисление из вуза из-за якобы проведённой с ним ночи в декабре 2024 года. СМИ Поднебесной утверждают, что экс-игрок в Counter Strike выкладывал фотографии с девушкой в свою фан-группу и отзывался о ней, как о легкодоступной. Сам Тесленко отрицает интимную связь с китаянкой и утверждает, что не говорил ничего, что порочило бы её честь.