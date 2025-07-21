За 1,5 года из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин старше 25 лет

На днях стало известно о скандальной ситуации с украинским киберспортсменом Данилой Zeus Тесленко. Молодой китайской студентке грозит отчисление из вуза из-за якобы проведённой с ним ночи в декабре 2024 года. СМИ Поднебесной утверждают, что экс-игрок в Counter Strike выкладывал фотографии с девушкой в свою фан-группу и отзывался о ней, как о легкодоступной. Сам Тесленко отрицает интимную связь с китаянкой и утверждает, что не говорил ничего, что порочило бы её честь.