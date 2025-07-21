Канада передаст Украине $15 млн для ремонта танков Leopard

Канада направит 20 млн канадских долларов (около $15 млн) на ремонт и обслуживание немецких танков Leopard 2, переданных Украине. Об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти.
Средства пойдут на поддержку центра технического обслуживания танков Leopard в Польше.
«Во время встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн долларов для поддержки центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше», — говорится в сообщении.
Кроме того, Оттава подтвердила выделение дополнительных $2 млрд военной помощи Украине в рамках обязательств, взятых на саммите G7.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев накапливает Abrams, Leopard и Bradley.