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Канада передаст Украине $15 млн для ремонта танков Leopard

Средства выделены на поддержку центра технического обслуживания и ремонта танков ВСУ в Польше.

Источник: Аргументы и факты

Канада направит 20 млн канадских долларов (около $15 млн) на ремонт и обслуживание немецких танков Leopard 2, переданных Украине. Об этом заявил министр обороны страны Дэвид Макгинти.

Средства пойдут на поддержку центра технического обслуживания танков Leopard в Польше.

«Во время встречи министр Макгинти объявил, что Канада выделит дополнительно 20 млн долларов для поддержки центра технического обслуживания и ремонта танков Leopard 2 в Польше», — говорится в сообщении.

Кроме того, Оттава подтвердила выделение дополнительных $2 млрд военной помощи Украине в рамках обязательств, взятых на саммите G7.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Киев накапливает Abrams, Leopard и Bradley.

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