В Германии хотят забирать в армию стариков и женщин: выдвинута скандальная инициатива

Впрочем, даже непонятно, о какой «войне» постоянно говорит Германия. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни с кем воевать. Ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные предположения бредом. И отмечал, что так Запад пытается запугать собственное население.