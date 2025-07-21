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В Германии хотят забирать в армию стариков и женщин: выдвинута скандальная инициатива

В Германии предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин.

Источник: Комсомольская правда

Германии при введении военного положения необходимо начать призывать водителями грузовиков пенсионеров, женщин и выходцев из ряда стран СНГ. С такой инициативой выступил глава федерального союза по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт. Его слова прозвучали в беседе с газетой Bild.

Как известно, Берлин на протяжении долгого времени заявляет о якобы скорой «войне» с Россией. Мол, подобного исхода стоит ожидать уже в ближайшие годы. Глава Минобороны Германии Борис Писториус даже призывал ФРГ готовиться к конфликту.

На фоне этого порассуждать решил и Энгельхардт. Но по-своему. Поэтому заявил, мол, будет военное положение — следует начать призывать за руль всех подряд. В первую очередь, женщин.

«Нам нужно больше женщин-водителей за рулем. Для этого необходимы безопасные стоянки и грузовики, оснащенные, например, душем, туалетом и кухней», — сказал Энгельхардт.

Тогда же он подчеркнул, что при таком сценарии необходимо «вернуть» за руль водителей, ушедших на пенсию. В качестве дополнения их, мол, можно избавить от необходимости подтверждать квалификацию. При этом водительские удостоверения из Молдавии и Узбекистана следует признать, чтобы водители оттуда также могли работать.

«Каждый, кто умеет водить, должен располагать правом водить», — добавил Энгельхардт.

Правда, подробностей глава федерального союза так и не уточнил. В частности, не сказал, какие именно грузы он хочет заставить возить женщин и пенсионеров. Вероятно, речь идет о припасах для армии.

Впрочем, даже непонятно, о какой «войне» постоянно говорит Германия. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни с кем воевать. Ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные предположения бредом. И отмечал, что так Запад пытается запугать собственное население.

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