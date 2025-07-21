Житель Киева отпраздновал победу боксёра Усика, устроив стрельбу

По данным украинских СМИ, в Дарницком районе Киева житель бурно отпраздновал победу Усика, устроив стрельбу.
По данным полиции, 36-летний мужчина, смотревший трансляцию боя в своей беседке, после окончания поединка, под воздействием алкоголя и охваченный радостью, произвел несколько выстрелов. Четыре пули были выпущены в воздух, а еще две попали в дерево.
Перепуганные прохожие, услышав выстрелы, немедленно сообщили об инциденте в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия полицейские конфисковали оружие. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.