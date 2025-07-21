«Каждый день напоминает»: Стало известно, как Мелания Трамп «пилит» мужа по Украине

Ранее в публикации The Times утверждалось, что Мелания Трамп сыграла роль в решении супруга возобновить военные поставки Украине. В ближайшее время США могут принять решение о передаче союзникам для Украины не только систем Patriot, но и тактических ракет, а также артиллерийских боеприпасов. Дональд Трамп заявил, что его жена не занимает определённой позиции относительно ситуации на Украине.