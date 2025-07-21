В кабмине Израиля попросили Россию воздержаться от поставок ПВО в Иран

«Так же как мы сделали с теми [системами ПВО], которые были поставлены до сих пор. Как выяснилось, израильская авиация умеет решать проблемы, в том числе и российского ПВО, как это было проверено на практике в Иране в рамках последней войны. Мы не хотим этого и всячески просили в свое время Россию воздержаться от поставки С-300 в Иран. Но пусть только они были поставлены, значит, нам пришлось заниматься ими», — сказал министр.