The Hill: РФ придерживается целей СВО, несмотря на ультиматум Трампа

Россия продолжает придерживаться целей спецоперации, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа о 50 днях для заключения соглашения с Киевом, пишет The Hill.
Как сказано в публикации, Москва не отступает от своих требований, «даже когда Трамп угрожает новыми санкциями».
Ранее в июле Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом.
Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров ответил на ультиматум американского лидера.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше