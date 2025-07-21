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The Hill: РФ придерживается целей СВО, несмотря на ультиматум Трампа

Дональд Трамп пригрозил принять меры, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Источник: Аргументы и факты

Россия продолжает придерживаться целей спецоперации, несмотря на ультиматум американского лидера Дональда Трампа о 50 днях для заключения соглашения с Киевом, пишет The Hill.

Как сказано в публикации, Москва не отступает от своих требований, «даже когда Трамп угрожает новыми санкциями».

Ранее в июле Дональд Трамп объявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если за 50 дней не удастся заключить мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров ответил на ультиматум американского лидера.

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