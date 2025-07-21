Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шведский наемник ликвидирован на линии соприкосновения в Донбассе

В МИД Швеции подтвердили получение информации о гибели своего гражданина.

Источник: Аргументы и факты

Наемник из Швеции погиб на линии соприкосновения в Донбассе. Погибшему было 30 лет, он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает шведский телеканал SVT.

Министерство иностранных дел Швеции уже подтвердило получение информации о гибели своего гражданина. Посольство в Киеве проводит расследование обстоятельств инцидента.

С февраля 2022 года внешнеполитическое ведомство располагает сведениями о гибели на украинской территории восьми граждан Швеции. Подробности о погибших, включая причины их смерти, не раскрываются. Количество шведов, участвующих в боевых действиях на Украине, не уточняется.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью aif.ru поделился информацией о том, на какие направления командование ВСУ направляет наибольшее количество иностранных наемников.