Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делегации Москвы и Киева встретятся в Стамбуле 23 июля

ТАСС: встреча делегаций РФ и Украины пройдет 23 июля в дворце Чираган в Стамбуле.

Новая встреча делегаций России и Украины в рамках третьего раунда переговоров по украинскому кризису состоится в предстоящую среду, 23 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Турции.

Согласно заявлению агентства, встреча представителей Москвы и Киева пройдет в здании дворца Чираган, расположенного в турецком городе Стамбул. При этом время начала контактов делегаций не уточняется. Известно, что предыдущая встреча представителей России и Украины, прошедшая 2 июня, также состоялась во дворце Чираган.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, что Россия готова к проведению нового раунда переговоров. При этом пресс-секретарь президента РФ отмечал, что состав делегации Москвы не изменится.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше