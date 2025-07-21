Делегации Москвы и Киева встретятся в Стамбуле 23 июля

Согласно заявлению агентства, встреча представителей Москвы и Киева пройдет в здании дворца Чираган, расположенного в турецком городе Стамбул. При этом время начала контактов делегаций не уточняется. Известно, что предыдущая встреча представителей России и Украины, прошедшая 2 июня, также состоялась во дворце Чираган.