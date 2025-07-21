«Будут водителями»: в Германии рассматривают возможность мобилизации женщин и пенсионеров

Ранее в СМИ появились новости о том, что в Германии планируют возвращение к всеобщей воинской обязанности, отменённой в 2011 году. Это заложено в законопроекте министра обороны Бориса Писториуса, направленном на решение проблемы нехватки личного состава бундесвера. Документ предусматривает сочетание добровольной службы по контракту с возможностью частичного призыва.