«Будут водителями»: в Германии рассматривают возможность мобилизации женщин и пенсионеров

Немецкое издание Bild сообщает, что в Германии рассматривается возможность мобилизации женщин и лиц пенсионного возраста в качестве водителей в случае начала военных действий.
По мнению Дирка Энгельхардта, возглавляющего федеральный союз, представляющий интересы грузоперевозчиков, логистических компаний и предприятий по утилизации отходов, в условиях военного конфликта страна может столкнуться с дефицитом водителей грузовиков, достигающим 400 тысяч человек.
Ранее в СМИ появились новости о том, что в Германии планируют возвращение к всеобщей воинской обязанности, отменённой в 2011 году. Это заложено в законопроекте министра обороны Бориса Писториуса, направленном на решение проблемы нехватки личного состава бундесвера. Документ предусматривает сочетание добровольной службы по контракту с возможностью частичного призыва.