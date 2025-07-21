Словакия намерена увеличить закупки газа из РФ в рамках льгот от ЕС

Словакия планирует увеличить в 2025 году закупки российского газа в рамках льгот от Евросоюза, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что энергетическая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP), которая является государственным поставщиком энергии Словакии, планирует в следующем году полностью обеспечить поставку газа потребителям за счет импорта энергетического сырья из РФ.
По данным агентства, речь идет о примерных объемах в 8 миллионов кубометров газа в сутки. Этого планируют добиться благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в ЕС, который освободит больше мощностей в трубопроводах.
«Российский газ для нас наиболее экономически выгодный, поэтому мы отдаем ему приоритет. Мы могли бы закупать 100% наших потребностей», — заявил директор по торговле SPP Михал Лалик.
Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали 18-й санкционный пакет. Это произошло после того, как словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его государство поддержит ограничения. Он дал указание представителям Словакии в ЕС «освободить дорогу» для голосования.