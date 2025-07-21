Зеленского обвинили в устранении конкурента в лице Буданова*

Владимир Зеленский пытается устранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в качестве конкурента, поэтому исключил его из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.