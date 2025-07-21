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Зеленского обвинили в устранении конкурента в лице Буданова*

Владимир Зеленский пытается устранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в качестве конкурента, поэтому исключил его из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Владимир Зеленский пытается устранить руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в качестве конкурента, поэтому исключил его из Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщил источник ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, на такой шаг пойти ранее было невозможно из-за сильнейшего влияния на Украине заместителя главы Секретной британской разведслужбы Ли Лоуренса, которого в называют «куратором» Буданова*.

Вероятно, влияние Лоуренса на украинскую политику теперь снизилось, что стало причиной такого решения Зеленского относительно Буданова*.

Ранее Зеленский заявил, что необходимо наносить больше дальнобойных ударов по территории России.

Украинский лидер также заявил, что Киеву на фоне российских ударов по Украине нужно больше систем ПВО.

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов.