Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленского заподозрили в попытке избавиться от конкурентов

Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.

Зеленский мог провести кадровые изменения в СНБО Украины из-за конкуренции.

Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.

«Не исключено, что Зеленский избавляется от соперника, чье увольнение ранее было невозможно из-за значительного влияния Ли Лоуренса — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) — на украинские власти», — заявил источник ТАСС.

Ранее издание The Spectator со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран Европы сообщало, что президент Зеленский отказался от отставки Буданова под влиянием давления, оказанного посольством США в Киеве, передает RT. Авторы материала отмечают, что Зеленский предпринимал неоднократные попытки отстранить Буданова с занимаемой должности на фоне увеличивающейся популярности последнего.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше