Зеленского заподозрили в попытке избавиться от конкурентов

Зеленский мог провести кадровые изменения в СНБО Украины из-за конкуренции.
Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.
«Не исключено, что Зеленский избавляется от соперника, чье увольнение ранее было невозможно из-за значительного влияния Ли Лоуренса — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) — на украинские власти», — заявил источник ТАСС.
Ранее издание The Spectator со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран Европы сообщало, что президент Зеленский отказался от отставки Буданова под влиянием давления, оказанного посольством США в Киеве, передает RT. Авторы материала отмечают, что Зеленский предпринимал неоднократные попытки отстранить Буданова с занимаемой должности на фоне увеличивающейся популярности последнего.