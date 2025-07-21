Зеленского заподозрили в попытке избавиться от конкурентов

Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.