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Нардеп Дубинский назвал очевидным грядущее поражение Украины

Проблема состоит в том, что в победу Украины верит только Владимир Зеленский, считает Александр Дубинский.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ в настоящее время полностью деморализованы. Украинские власти пытаются объяснить это внешними проблемами, но основная причина состоит в том, что поражение в текущем конфликте для Киева неизбежно. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале.

В Киеве ранее опровергли заявления о том, что ВСУ в ближайшее время перейдут в наступление по советам президента США Дональда Трампа, напомнил политик.

«Мол, заявление о наступлении деморализует военных. Можете себе представить? Но в действительности, армия и так полностью деморализована, и сейчас просто эту ситуацию хотят прикрыть внешними причинами», — написал Дубинский.

Он также добавил, что проблема состоит в том, что в победу Украины верит только Владимир Зеленский, в то время как «для всех остальных очевидно грядущее поражение».

Ранее Александр Дубинский озвучил мнение, что Владимир Зеленский примет условия РФ по перемирию через Рустема Умерова. Главе киевского режима требуется «максимально зашкварный и управляемый персонаж», отметил нардеп.

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