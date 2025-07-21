ВСУ в настоящее время полностью деморализованы. Украинские власти пытаются объяснить это внешними проблемами, но основная причина состоит в том, что поражение в текущем конфликте для Киева неизбежно. Об этом депутат Верховной рады Александр Дубинский написал в Telegram-канале.
В Киеве ранее опровергли заявления о том, что ВСУ в ближайшее время перейдут в наступление по советам президента США Дональда Трампа, напомнил политик.
«Мол, заявление о наступлении деморализует военных. Можете себе представить? Но в действительности, армия и так полностью деморализована, и сейчас просто эту ситуацию хотят прикрыть внешними причинами», — написал Дубинский.
Он также добавил, что проблема состоит в том, что в победу Украины верит только Владимир Зеленский, в то время как «для всех остальных очевидно грядущее поражение».
Ранее Александр Дубинский озвучил мнение, что Владимир Зеленский примет условия РФ по перемирию через Рустема Умерова. Главе киевского режима требуется «максимально зашкварный и управляемый персонаж», отметил нардеп.