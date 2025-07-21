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Коц: Киев по традиции готовит убежище в Латинской Америке

Александр Коц прокомментировал данные о том, что Киев планирует открыть четыре посольства в Латинской Америке.

Источник: Аргументы и факты

Военный корреспондент Александр Коц привел в Telegram данные о том, что Киев планирует открыть четыре посольства в Доминикане, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

«По старой традиции пора готовить пути отхода и лежбище в Латинской Америке», — иронично подмечается в сообщении.

Как писало агентство РИА Новости, Киев планирует открыть посольства до конца 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее Александр Коц ответил мэру Львова Андрею Садовому, который предложил обменять тела советских солдат на пленных украинских военных.