Над регионами России уничтожены 25 дрона

«21 июля текущего года в период с 16:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над Ростовской областью, 8 — над Брянской областью, 2 — над Калужской областью, 2 — над Московским регионом, включая один, направлявшийся на Москву, и один — над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.