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Над регионами России уничтожены 25 дрона

Российские системы противовоздушной обороны с 16:00 до 22:00 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны с 16:00 до 22:00 по московскому времени уничтожили 25 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«21 июля текущего года в период с 16:00 до 22:00 мск дежурными средствами ПВО были сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 12 — над Ростовской областью, 8 — над Брянской областью, 2 — над Калужской областью, 2 — над Московским регионом, включая один, направлявшийся на Москву, и один — над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно наносить больше дальнобойных ударов по территории России.