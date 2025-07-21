США открыты к переговорам с Ираном, заявили в Белом доме

Администрация США не закрывает возможность переговоров с Ираном, если сочтет такой шаг целесообразным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, подчеркнув, что президент Дональд Трамп уже предпринял решительные действия против ядерной программы Тегерана.
Как отметила Ливитт, Вашингтон сохраняет прагматичный подход к взаимодействию с Ираном, оставляя дипломатический вариант на случай необходимости. При этом она напомнила о жесткой позиции администрации в отношении иранской ядерной угрозы.
Напомним, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова поддержать возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике.
Ранее сообщалось, что ЕС готов пойти на уступки США, чтобы предотвратить увеличение таможенных сборов.