США открыты к переговорам с Ираном, заявили в Белом доме

Администрация США не закрывает возможность переговоров с Ираном, если сочтет такой шаг целесообразным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, подчеркнув, что президент Дональд Трамп уже предпринял решительные действия против ядерной программы Тегерана.