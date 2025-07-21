Ричмонд
+31°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США открыты к переговорам с Ираном, заявили в Белом доме

Администрация США не закрывает возможность переговоров с Ираном, если сочтет такой шаг целесообразным.

Администрация США не закрывает возможность переговоров с Ираном, если сочтет такой шаг целесообразным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, подчеркнув, что президент Дональд Трамп уже предпринял решительные действия против ядерной программы Тегерана.

Как отметила Ливитт, Вашингтон сохраняет прагматичный подход к взаимодействию с Ираном, оставляя дипломатический вариант на случай необходимости. При этом она напомнила о жесткой позиции администрации в отношении иранской ядерной угрозы.

Напомним, что постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва готова поддержать возобновление переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной проблематике.

Ранее сообщалось, что ЕС готов пойти на уступки США, чтобы предотвратить увеличение таможенных сборов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше