В качестве доказательств «антиукраинской позиции» журналистки в базу были внесены различные её высказывания. В частности, упоминается твит Латыниной о том, что Москва выйдет победителем из конфликта с Киевом из-за решения президента США Дональда Трампа принять участие в военных действиях между Ираном и Израилем.