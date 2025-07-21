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Журналистка Юлия Латынина* попала в базу «Миротворца» за дискредитацию Киева

Журналистка и писательница Юлия Латынина* попала в базу данных украинского сайта «Миротворец», где ей предъявили обвинения в дискредитации властей Украины и препятствовании деятельности ВСУ.

Источник: Life.ru

Также авторы сайта утверждают, что Латынина* занималась «распространением российской пропаганды под видом оппозиционной деятельности».

В качестве доказательств «антиукраинской позиции» журналистки в базу были внесены различные её высказывания. В частности, упоминается твит Латыниной о том, что Москва выйдет победителем из конфликта с Киевом из-за решения президента США Дональда Трампа принять участие в военных действиях между Ираном и Израилем.

Напомним, ранее в отношении Латыниной* ввёл санкции главарь киевского режима Владимир Зеленский. В Киеве это решение объяснили тем, что публицистка якобы распространяет антиукраинскую пропаганду.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

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