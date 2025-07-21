«Я трезв и чист»: сын Байдена рассказал, когда бросил наркотики и алкоголь

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер высказался по поводу найденного в Белом доме кокаина, возмутившись тем, что в хранении наркотика в тайнике в сердце администрации США обвиняют его. Об этом Хантер Байден сказал в интервью журналисту Эндрю Каллагану, причем Байден-младший первым поднял эту тему в разговоре с представителем прессы.
Хантер заявил, что «не принимает наркотики и не пьёт спиртное» уже несколько лет.
«Я вообще поднимаю эту тему для того, чтобы сказать: “нет”. Я трезв и чист с июня 2019 года. Я не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам, и безмерно этим горжусь. Почему я должен был приносить кокаин в Белый дом и прятать в тайнике, когда меня даже там не было? Кто вообще, чёрт возьми, знает?», — сказал сын бывшего президента США.
Напомним, наркотик нашли 2 июля 2023 года в шкафчике недалеко от Овального кабинета. Было проведено расследование, однако хозяина кокаина не установили, но сообщалось, что следователи обнаружили на пистолетной кобуре сына президента США Джо Байдена Хантера следы кокаина.
Недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал мнение, что кокаин в Белом доме мог оставить либо Джо Байден, либо его сын Хантер. Он пообещал инициировать тщательное расследование по этому делу.
В том же интервью сын Байдена уверяет, что его отцу подсыпали снотворное перед дебатами с Трампом.