«Я трезв и чист»: сын Байдена рассказал, когда бросил наркотики и алкоголь

«Я вообще поднимаю эту тему для того, чтобы сказать: “нет”. Я трезв и чист с июня 2019 года. Я не притрагивался ни к алкоголю, ни к наркотикам, и безмерно этим горжусь. Почему я должен был приносить кокаин в Белый дом и прятать в тайнике, когда меня даже там не было? Кто вообще, чёрт возьми, знает?», — сказал сын бывшего президента США.