В ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин

В числе предложенных мер — улучшение условий труда для женщин, в том числе обеспечение стоянок и техники с базовыми удобствами, такими как душ, туалет и кухня. Также рассматривается возможность возврата на работу вышедших на пенсию водителей и отмены обязательного подтверждения квалификации каждые пять лет. Кроме того, предлагается признать водительские права, выданные в ряде стран, включая Молдавию и Узбекистан.