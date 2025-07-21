В ФРГ предложили в случае войны призывать водителями пенсионеров и женщин

В случае введения в Германии военного положения может возникнуть острая нехватка водителей грузовиков — стране потребуется мобилизовать сотни тысяч специалистов. Для восполнения дефицита планируется привлекать женщин, пенсионеров и мигрантов из ряда стран СНГ.
Об этом сообщается со ссылкой на главу Федерального союза по грузовым перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ.
В числе предложенных мер — улучшение условий труда для женщин, в том числе обеспечение стоянок и техники с базовыми удобствами, такими как душ, туалет и кухня. Также рассматривается возможность возврата на работу вышедших на пенсию водителей и отмены обязательного подтверждения квалификации каждые пять лет. Кроме того, предлагается признать водительские права, выданные в ряде стран, включая Молдавию и Узбекистан.
Ранее сообщалось, как жители Германии возмутились видео принудительной мобилизации курьера на Украине.