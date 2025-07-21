Сотрудники НАСА резко раскритиковали действия администрации Трампа

Порядка 300 нынешних и бывших сотрудников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обвинили президента США Дональда Трампа в рискованных сокращениях. Также они обвиняют его в подрыве деятельности организации, говорится в письме, адресованном исполняющему обязанности главы НАСА Шону Даффи.
По их мнению, под предлогом реформ были свернуты важные миссии в сфере науки и аэрокосмических исследований. Это грозит не только утратой технологических возможностей, но и угрожает нацбезопасности, считают ученые.
«Последние шесть месяцев ознаменовались стремительными и расточительными изменениями, которые подорвали нашу миссию и нанесли катастрофический удар по кадровому составу НАСА», — говорится в письме.
Также специалисты НАСА выразили недовольство отказом администрации Трампа от программ международного сотрудничества. Кроме того, они раскритиковали нецелевые увольнения сотрудников.
Отмечается, что письмо подписали представители всех центров НАСА.
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