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Названы дата и место проведения третьего раунда российско-украинских переговоров

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет в Стамбуле 23 июля.

Новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет в Стамбуле 23 июля. Местом его проведения станет дворец Чираган, передает ТАСС со ссылкой на турецкие источники.

При этом время встречи делегаций пока не известно. К слову, предыдущий раунд российско-украинских переговоров в начале июня также прошел в стамбульском дворце Чираган.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что очередной раунд российско-украинских переговоров запланирован на 23 июля. Более точную информацию он пообещал предоставить во вторник.

Ранее в Турции заявили, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной станет последним шансом для Зеленского.