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Сын Байдена объяснил плохое выступление отца на дебатах с Трампом снотворным

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что его отец плохо выступил на дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом, так как до этого принял снотворное. Его слова передает РБК.

Источник: AP 2024

«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир, по сути, трижды, ему 81 год, он устал как черт, ему дают [снотворное] Ambien, чтобы он мог поспать, [а потом] он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете автомобильных фар», — заявил сын политика.

Дебаты Трампа и Байдена состоялись в июне 2024 года. По их итогам большинство зрителей присудили победу Трампу.

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