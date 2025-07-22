Сын Байдена объяснил плохое выступление отца на дебатах с Трампом снотворным

«Я точно знаю, что случилось на этих дебатах. Он облетел весь мир, по сути, трижды, ему 81 год, он устал как черт, ему дают [снотворное] Ambien, чтобы он мог поспать, [а потом] он поднимается на сцену и выглядит как олень в свете автомобильных фар», — заявил сын политика.